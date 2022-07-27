Делегация Израиля прибудет в Москву 27 июля для решения ситуации с агентством "Сохнут"

Правительственная делегация Израиля отправится в Москву вечером 27 июля для решения вопроса по деятельности еврейского агентства "Сохнут", российское представительство которого может быть закрыто по требованию Минюста РФ. Об этом сообщила канцелярия правительства государства.

"По заданию премьер-министра [Израиля] Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером (в среду, 27 июля 2022 года) и проведёт встречи с компетентными должностными лицами в России", — отмечается в заявлении.