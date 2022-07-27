Кокорин объяснил, почему пропускает тренировочный сбор "Фиорентины"

" Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня всё хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу ", — заявил нападающий.

Добавим, что Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, однако за это время так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб. Подготовка к наступающему сезону также пошла не по плану из-за коронавируса. В итоге Кокорин пропустил первый, а затем и второй тренировочный сбор "Фиорентины". Ранее Лайф сообщал, что у форварда есть предложение от клуба из России.