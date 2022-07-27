Филиппины отказались покупать вертолёты Ми-17 у России из-за боязни санкций

Филиппины отменили сделку по закупке 16 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17, опасаясь возможных американских санкций. Об этом сообщает агентство AP News.

Об отмене договора заявил экс-министр обороны страны Дельфин Лоренцана. Сумма сделки составляла примерно $227 млн, а согласовали её ещё при бывшем президенте Родриго Дутерте.

По словам Лоренцана, решение об отказе от сделки было принято, чтобы избежать возможного введения санкций со стороны Вашингтона. По его словам, сотрудники Службы безопасности США могли предложить аналогичные тяжёлые вертолёты для военного использования на Филиппинах.

Представитель филиппинского военного ведомства заявил, что российская сторона может подать апелляцию, но правительство Филиппин вряд ли пересмотрит решение. Первая партия многоцелевых вертолётов должна была быть поставлена Россией примерно через два года.