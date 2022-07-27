У жителей Полтавской области Украины изъяли оружие, танки и БТР

У украинцев, проживающих в Полтавской области, за пять месяцев изъяли свыше семи тысяч единиц оружия, две боевые бронированные машины и 11 танков. Об этом передаёт Полтавский облсовет со ссылкой на областную прокуратуру.

"В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тысяч единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия. <...> В суд передано 47 обвинительных актов", — приводит текст документа издание "Espreso.tv".

Из незаконного обращения изъято 158 единиц огнестрельного оружия, 46 — автоматического, а также восемь пулемётов, три обреза, четыре гранатомёта, 54 гранаты и порядка семи тысяч патронов. Как отметили в прокуратуре, уровень преступности в области уменьшился больше чем на треть. Однако на 72% увеличилось количество особо тяжких уголовных правонарушений "за счёт увеличения преступлений против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка".