Офис Зеленского засекретил указ о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана
Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана
Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович и глава теробороны Днепра Геннадий Корбан могли быть лишены украинского гражданства. Об этом сообщает издание "Украинские новости".
"Офис Зеленского отказался предоставить указ президента, по которому Коломойского, Рабиновича, Корбана и других якобы лишили гражданства. В ответ на запрос редакции Банковая ответила отказом", — говорится в публикации.
В опубликованном ответе офиса Зеленского уточняется, что указ "касается лишения украинского гражданства и его предоставления". Также говорится, что соответствующие распоряжения содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, однако согласие на её распространение эти лица не давали.
Напомним, что несколько дней назад глава штаба теробороны Днепра Корбан сообщил, что не может въехать на территорию Украины: во время пересечения польско-украинской границы у него забрали паспорт.
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