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27 июля, 13:09

Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Латвии Атация Рутка была вызвана в МИД РФ 27 июля. Дипломату выражен протест в связи с давлением Риги на россиян.

"Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики", — рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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Ранее стало известно, что президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию на Балтийский форум, сопредседателем комитета которого он является. Литовские пограничники потребовали от него подписать документ, осуждающий российскую спецоперацию на Украине. На это Юргенс ответил категорическим отказом.

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Александра Вишнякова

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