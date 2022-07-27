Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Латвии Атация Рутка была вызвана в МИД РФ 27 июля. Дипломату выражен протест в связи с давлением Риги на россиян.

"Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики", — рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.