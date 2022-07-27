Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ
Временная поверенная в делах Латвии Атация Рутка была вызвана в МИД РФ 27 июля. Дипломату выражен протест в связи с давлением Риги на россиян.
"Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики", — рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Ранее стало известно, что президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию на Балтийский форум, сопредседателем комитета которого он является. Литовские пограничники потребовали от него подписать документ, осуждающий российскую спецоперацию на Украине. На это Юргенс ответил категорическим отказом.
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