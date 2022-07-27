Полиция задержала ещё одного руководителя финансовой пирамиды Finiko

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko, известной под псевдонимом Тиффани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, женщину задержали в июле этого года.

"Следователь предъявил обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", — рассказала Волк.

Ростовчанка руководила структурным подразделением преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. Она привлекла в организацию более $5 млн, а также руководила несколькими "топ-менеджерами". Завлекала вкладчиков она своим имуществом, якобы купленным на доходы от успешной инвестиционной деятельности. Как рассказали в МВД, за эти "заслуги" она получила статус "директор сети".