Душераздирающие крики: Уфимец не сдержал эмоций на месте ДТП, где сбили насмерть его жену и дочь
В Уфе автоледи насмерть сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе
Смертельная авария произошла в Уфе. Прямо на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с пятилетним ребёнком. Муж и отец погибших сразу приехал на место происшествия и не смог сдержать эмоций — у него случилась страшная истерика. Душераздирающие кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Кадры с места аварии в Уфе, где на зебре сбили маму с ребёнком. Видео © Telegram / SHOT
Всё случилось на перекрестке Софьи Перовской и Авроры, причём на запрещающий сигнал светофора. Виновницей ДТП стала 28-летняя девушка на "ниссане". Она рассказала сотрудникам ГИБДД, что ехала в машине вместе с новорождённым малышом и мужем. А случилось всё якобы потому, что она отвлеклась покормить ребёнка и не заметила пешеходов, а уже после столкновения перепутала газ с тормозом.
На место аварии также прибыла её адвокат. Юрист заявила, что девушка в момент происшествия была трезвой, а также добавила, что никаких комментариев они давать не собираются.
Ранее в Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. На место происшествия выехали семь бригад скорой, включая бригаду медицины катастроф. К счастью, обошлось без жертв. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, в больницу доставили шесть человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, 14-летнего ребёнка отвезли в областную детскую больницу.
Telegram / SHOT