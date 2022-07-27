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27 июля, 12:49

Душераздирающие крики: Уфимец не сдержал эмоций на месте ДТП, где сбили насмерть его жену и дочь

В Уфе автоледи насмерть сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе

Смертельная авария произошла в Уфе. Прямо на пешеходном переходе насмерть сбили женщину с пятилетним ребёнком. Муж и отец погибших сразу приехал на место происшествия и не смог сдержать эмоций — у него случилась страшная истерика. Душераздирающие кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Кадры с места аварии в Уфе, где на зебре сбили маму с ребёнком. Видео © Telegram / SHOT

Всё случилось на перекрестке Софьи Перовской и Авроры, причём на запрещающий сигнал светофора. Виновницей ДТП стала 28-летняя девушка на "ниссане". Она рассказала сотрудникам ГИБДД, что ехала в машине вместе с новорождённым малышом и мужем. А случилось всё якобы потому, что она отвлеклась покормить ребёнка и не заметила пешеходов, а уже после столкновения перепутала газ с тормозом.

На место аварии также прибыла её адвокат. Юрист заявила, что девушка в момент происшествия была трезвой, а также добавила, что никаких комментариев они давать не собираются.

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Ранее в Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. На место происшествия выехали семь бригад скорой, включая бригаду медицины катастроф. К счастью, обошлось без жертв. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, в больницу доставили шесть человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, 14-летнего ребёнка отвезли в областную детскую больницу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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