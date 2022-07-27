Опубликовано первое видео из координационного центра по вывозу зерна с Украины
Появились кадры из Стамбула, где начал работу центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки, которую ранее заключили Украина, Турция, ООН и Россия. Видео из зала публикует РИА "Новости".
В Стамбуле начал работу координационный центр по наблюдению за исполнением продуктовой сделки. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Как видно, украинская и российская делегация сидят напротив друг друга. Рядом установлены мониторы, по которым будет отслеживаться движение судов с зерном по Чёрному морю.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
Telegram / РИА "Новости"