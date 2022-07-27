Опубликовано первое видео из координационного центра по вывозу зерна с Украины

Появились кадры из Стамбула, где начал работу центр по наблюдению за выполнением продуктовой сделки, которую ранее заключили Украина, Турция, ООН и Россия. Видео из зала публикует РИА "Новости".

В Стамбуле начал работу координационный центр по наблюдению за исполнением продуктовой сделки. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Как видно, украинская и российская делегация сидят напротив друг друга. Рядом установлены мониторы, по которым будет отслеживаться движение судов с зерном по Чёрному морю.