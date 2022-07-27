Чилийский полузащитник Мендес прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА
Чилийский полузащитник команды "Унион Эспаньола" прошёл медобследование перед трансфером в московский ЦСКА. Об этом сообщает ADN Deportes.
В России футболист находится с 23 июля, а в ближайшее время клубы согласуют все технические вопросы относительно перевода средств за Мендеса.
Добавим, что 22-летний Фелипе Мендес провёл 122 матча в составе команды "Унион Эспаньола", в которых забил 4 гола и отдал 15 результативных передач.
Обложка ©
Masashi Hara/Getty Images