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27 июля, 12:19

Чилийский полузащитник Мендес прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Чилийский полузащитник команды "Унион Эспаньола" прошёл медобследование перед трансфером в московский ЦСКА. Об этом сообщает ADN Deportes.

В России футболист находится с 23 июля, а в ближайшее время клубы согласуют все технические вопросы относительно перевода средств за Мендеса.

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Добавим, что 22-летний Фелипе Мендес провёл 122 матча в составе команды "Унион Эспаньола", в которых забил 4 гола и отдал 15 результативных передач.

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Masashi Hara/Getty Images

Шамиль Гаджиев

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