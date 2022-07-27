Чилийский полузащитник Мендес прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Чилийский полузащитник команды "Унион Эспаньола" прошёл медобследование перед трансфером в московский ЦСКА. Об этом сообщает ADN Deportes.

В России футболист находится с 23 июля, а в ближайшее время клубы согласуют все технические вопросы относительно перевода средств за Мендеса.