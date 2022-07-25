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25 июля, 09:21

В Кремле прокомментировали итоги продуктовой сделки в Стамбуле

Песков: ООН должна выполнить свою часть договорённостей по экспорту российского зерна

ООН по итогам переговоров в Стамбуле должна выполнить свою часть договорённостей, связанную со снятием косвенных ограничений экспорта российского зерна и удобрений. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений, которые введены против российских поставок зерна и удобрений. Прямых нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объёме отгрузки, столь необходимые для международных рынков, особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона проделала очень большую работу для достижения этих договорённостей. Он также призвал дождаться начала работы механизмов по вывозу зерна, которые были согласованы в Стамбуле, прежде чем давать оценку их эффективности.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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