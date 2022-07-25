В Кремле прокомментировали итоги продуктовой сделки в Стамбуле

ООН по итогам переговоров в Стамбуле должна выполнить свою часть договорённостей, связанную со снятием косвенных ограничений экспорта российского зерна и удобрений. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае ООН должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений, которые введены против российских поставок зерна и удобрений. Прямых нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объёме отгрузки, столь необходимые для международных рынков, особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо", — отметил представитель Кремля.