Канделаки предрекла Сердючке завершение карьеры в цирке уродов на Брайтон-Бич
Популярная российская телеведущая Тина Канделаки жёстко раскритиковала антироссийские заявления украинского певца и композитора Андрея Данилко, который зрителям более известен как Верка Сердючка.
Накануне шоумен организовал благотворительный концерт в Киеве. В ходе шоу Данилко выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и её руководства, а на футболках его коллектива красовались матерные антироссийские лозунги. Такая русофобская вакханалия повергла в шок многих поклонников творчества исполнителя.
"Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошёнными фриками в цирке уродов", — лаконично прокомментировала Канделаки поведение украинского артиста в телеграм-канале.
А ранее Лайф сообщал, что хейтивший Россию певец Макс Барских мечтал сняться для обложки русского Cosmopolitan. Представители украинского артиста вели переговоры с изданием и хотели, чтобы он появился на обложке печатной версии. Когда договориться не получилось, Барских начал вести себя так, будто съёмка была ему не нужна.
ТАСС / Сергей Виноградов