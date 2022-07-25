Канделаки предрекла Сердючке завершение карьеры в цирке уродов на Брайтон-Бич

Популярная российская телеведущая Тина Канделаки жёстко раскритиковала антироссийские заявления украинского певца и композитора Андрея Данилко, который зрителям более известен как Верка Сердючка.

Накануне шоумен организовал благотворительный концерт в Киеве. В ходе шоу Данилко выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и её руководства, а на футболках его коллектива красовались матерные антироссийские лозунги. Такая русофобская вакханалия повергла в шок многих поклонников творчества исполнителя.

"Все эти люди закончат на Брайтон-Бич — больными, опустошёнными фриками в цирке уродов", — лаконично прокомментировала Канделаки поведение украинского артиста в телеграм-канале.