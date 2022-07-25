Песков ответил Шольцу, считающему Россию ненадёжным поставщиком газа

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, посчитавшего Россию ненадёжным поставщиком газа, не имеют ничего общего с реальностью и историей поставок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и историей поставок. Даже в самые сложные моменты РФ продолжала выполнять взятые на себя обязательства", — сказал он.

Представитель Кремля объяснил нынешнее снижение объёмов поставляемого топлива незаконными ограничениями, которые ввёл Евросоюз и в частности Германия.

"Путин говорил в Тегеране, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет надёжно выполнять обязательства", — добавил Песков.