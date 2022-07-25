Песков ответил Шольцу, считающему Россию ненадёжным поставщиком газа
Песков: Мнение Шольца о РФ как о ненадёжном поставщике газа контрастирует с реальностью
Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, посчитавшего Россию ненадёжным поставщиком газа, не имеют ничего общего с реальностью и историей поставок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и историей поставок. Даже в самые сложные моменты РФ продолжала выполнять взятые на себя обязательства", — сказал он.
Представитель Кремля объяснил нынешнее снижение объёмов поставляемого топлива незаконными ограничениями, которые ввёл Евросоюз и в частности Германия.
"Путин говорил в Тегеране, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет надёжно выполнять обязательства", — добавил Песков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к прекращению поставок газа из РФ. Сейчас, по её словам, Москва либо вообще не поставляет газ, либо делает это лишь частично в 12 стран – членов ЕС.
Kremlin.ru