НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 09:16

Мотоциклист влетел в авто звезды "Аквамена" Джейсона Момоа

Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа попал в ДТП с мотоциклистом

Американский актёр Джейсон Момоа попал в ДТП под Лос-Анджелесом. Как сообщает TMZ, в лобовую часть его автомобиля Oldsmobile 1970 года врезался мотоциклист, выехавший на встречную полосу.

Актёр Джейсон Момоа попал в ДТП под Лос-Анджелесом. Видео © TMZ

Всё произошло недалеко от района Калабасас. В результате аварии байкер ударился о лобовое стекло и перелетел через машину, но смог приземлиться на ноги. Он получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу, Момоа повреждений не получил. Камера случайно проезжавшего мотоцикла выхватила сцену, где видно, что актёр направляется в своему автомобилю, а вокруг стоят машины полиции и спасателей.

Певица Ханна попала в ДТП из-за уснувшего водителя

Певица Ханна попала в ДТП из-за уснувшего водителя

Ранее Лайф рассказывал, как стримеры в Ярославле совершили ДТП и повредили дорогие авто на частной стоянке. Все чудом остались живы.

Обложка ©

Кадр из видео TMZ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров