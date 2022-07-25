Мотоциклист влетел в авто звезды "Аквамена" Джейсона Момоа

Американский актёр Джейсон Момоа попал в ДТП под Лос-Анджелесом. Как сообщает TMZ, в лобовую часть его автомобиля Oldsmobile 1970 года врезался мотоциклист, выехавший на встречную полосу.

Всё произошло недалеко от района Калабасас. В результате аварии байкер ударился о лобовое стекло и перелетел через машину, но смог приземлиться на ноги. Он получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу, Момоа повреждений не получил. Камера случайно проезжавшего мотоцикла выхватила сцену, где видно, что актёр направляется в своему автомобилю, а вокруг стоят машины полиции и спасателей.