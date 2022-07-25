Названа цена обновлённой Niva Legend

Концерн АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж на российском рынке автомобилей Lada Niva Legend в новой комплектации. Представительница линейки Classic 2022 модельного года оснащена всем необходимым как для повседневной езды, так и для преодоления грунтовых и заснеженных участков, обещают конструкторы.

У новинки 16-дюймовые колёса на штампованных дисках и всесезонный протектор шин. Удобство поездок повышают электростеклоподъёмники передних дверей, дневные ходовые огни и бортовой компьютер. Стоимость автомобиля стартует от 796 500 рублей, а по госпрограмме льготного кредитования владельцем Niva Legend можно стать за 647 600 рублей.

"NIVA Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря государственной программе льготного кредитования ценовое предложение на LADA NIVA Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей", — комментирует вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Напомним, что производство "антикризисных" Lada Niva Legend было запущено в середине июля. Машина разрабатывалась с целью обеспечения максимальной локализации автомобиля, независимо от влияния дефицита импортируемых компонентов.