Министр транспорта РФ заявил о готовности пересесть с Genesis на Lada

Министр транспорта РФ Виталий Савельев готов пересесть с премиум-иномарки на отечественный автомобиль "Лада". Об этом он заявил во время выступления на форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на "Ладу"? Вы знаете, я отношусь вообще нормально. Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально: чиновник есть чиновник. Мы госслужащие, у нас есть определённые ограничения, и я к этому нормально отношусь", — подчеркнул Савельев.