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Опубликовано 9 июля 2022, 14:36

Министр транспорта РФ заявил о готовности пересесть с Genesis на Lada

Министр транспорта РФ Виталий Савельев готов пересесть с премиум-иномарки на отечественный автомобиль "Лада". Об этом он заявил во время выступления на форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске.

"Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на "Ладу"? Вы знаете, я отношусь вообще нормально. Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально: чиновник есть чиновник. Мы госслужащие, у нас есть определённые ограничения, и я к этому нормально отношусь", — подчеркнул Савельев.

Савельев также напомнил, что в Думе когда-то уже звучало предложение пересадить чиновников на автомобили "Волга". Однако тогда автомобиль по каким-то причинам был недоделан, из-за чего идея провалилась.

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады" в рамках мер по повышению спроса на отечественные автомобили. Эту идею глава Минфина озвучил в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме. АвтоВАЗ с энтузиазмом воспринял призыв пересадить чиновников на "Лады".


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ТАСС / Егор Алеев

Наталья Исакова
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