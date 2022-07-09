Министр транспорта РФ заявил о готовности пересесть с Genesis на Lada
Министр транспорта РФ Виталий Савельев готов пересесть с премиум-иномарки на отечественный автомобиль "Лада". Об этом он заявил во время выступления на форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске.
"Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на "Ладу"? Вы знаете, я отношусь вообще нормально. Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально: чиновник есть чиновник. Мы госслужащие, у нас есть определённые ограничения, и я к этому нормально отношусь", — подчеркнул Савельев.
Савельев также напомнил, что в Думе когда-то уже звучало предложение пересадить чиновников на автомобили "Волга". Однако тогда автомобиль по каким-то причинам был недоделан, из-за чего идея провалилась.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады" в рамках мер по повышению спроса на отечественные автомобили. Эту идею глава Минфина озвучил в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме. АвтоВАЗ с энтузиазмом воспринял призыв пересадить чиновников на "Лады".
ТАСС / Егор Алеев