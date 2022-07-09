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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 14:20

Российские авиакомпании начнут платить за лизинг самолётов в рублях с осени

Савельев: Российские авиакомпании начнут платить за лизинг самолётов в рублях с осени

Российские авиакомпании начнут платить за самолёты в рублях лизингодателям из "недружественных" стран уже с осени. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на форуме "Территория смыслов".

"Сейчас идёт такой небольшой период, когда им [авиакомпаниям] засчитывают те средства, которые они платили за ремонт, за обслуживание [самолётов], — они на депозитах лежали в западных компаниях. Они сейчас потихоньку исчерпаются, и где-то, наверное, с сентября уже начнут переводить деньги", уточнил он.

Министр добавил, что со страховкой авиалайнеров также нет проблем, благодаря появлению Российской национальной перестраховочной компании, взявшей на себя основную нагрузку. Он также напомнил, что в России есть специализированные компании по ремонту бортов. Хотя, по его словам, необходимость в запчастях сохраняется, предприятия укомплектованы деталями "на ближайшее обозримое будущее", продолжается работа по налаживанию поставок.

Сколько российских самолётов понадобится для полного импортозамещения
Сколько российских самолётов понадобится для полного импортозамещения

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ временно изменил правила лизинга и покупки самолётов из недружественных стран. Теперь, если иностранная компания имеет подразделение в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте.

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Татьяна Миссуми
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