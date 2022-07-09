Российские авиакомпании начнут платить за лизинг самолётов в рублях с осени

Российские авиакомпании начнут платить за самолёты в рублях лизингодателям из "недружественных" стран уже с осени. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на форуме "Территория смыслов".

"Сейчас идёт такой небольшой период, когда им [авиакомпаниям] засчитывают те средства, которые они платили за ремонт, за обслуживание [самолётов], — они на депозитах лежали в западных компаниях. Они сейчас потихоньку исчерпаются, и где-то, наверное, с сентября уже начнут переводить деньги", — уточнил он.

Министр добавил, что со страховкой авиалайнеров также нет проблем, благодаря появлению Российской национальной перестраховочной компании, взявшей на себя основную нагрузку. Он также напомнил, что в России есть специализированные компании по ремонту бортов. Хотя, по его словам, необходимость в запчастях сохраняется, предприятия укомплектованы деталями "на ближайшее обозримое будущее", продолжается работа по налаживанию поставок.