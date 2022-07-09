Семикратному чемпиону "Формулы-1" Хэмилтону заменили шасси после аварии в квалификации
На болиде "Мерседес" семикратного чемпиона мира "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона заменили шасси после аварии в квалификации Гран-при Австрии. Об этом сообщает Planet F1.
Накануне в третьем сегменте квалификации Хэмилтон врезался в защитные барьеры и завершил сессию десятым. Позднее он поднялся в итоговом протоколе на девятую позицию из-за штрафа мексиканского пилота команды "Ред Булл" Серхио Переса.
Повреждения вынудили установить на болиде Хэмилтона запасное шасси. Британец уже использовал его по ходу нынешнего сезона.
В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 181 очко. Перес с 147 баллами идёт вторым. На третьей позиции — Леклер, у которого 138 очков. Хэмилтон занимает шестое место (93).
В субботу, 9 июля, в рамках Гран-при Австрии состоится спринт. Его начало запланировано на 17:30 мск. В воскресенье, 10 июля, пройдёт основная гонка (16:00 мск).
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