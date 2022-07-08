Макс Ферстаппен выиграл третью квалификацию в сезоне "Формулы-1"

Голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Шпильберге.

Поул стал для Ферстаппена третьим в сезоне и 16-м в карьере. В ходе квалификации он на 29 тысячных секунды опередил монегаска Шарля Леклера из команды "Феррари", показавшего второй результат.

Третье место занял испанец Карлос Сайнс, также представляющий "Феррари". Четвёртым стал мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес. Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл и француз Эстебан Окон из "Альпин".

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 181 очко. Перес с 147 баллами идёт вторым. На третьей позиции — Леклер, у которого 138 очков.