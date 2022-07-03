Гонку на Гран-при Великобритании "Формулы-1" прервали сразу же после старта из-за аварии
Гонка в рамках Гран-при Великобритании "Формулы-1" была остановлена на первом круге из-за аварии на трассе.
Уже через несколько секунд после старта гонки столкнулись Джордж Расселл ("Мерседес"), Юки Цунода ("Альфа Таури"), Эстебан Окон ("Альпин"), Алекс Албон ("Уильямс"), Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео"). Отметим, что последний долгое время не мог самостоятельно выбраться из машины.
Добавим, что квалификацию перед гонкой выиграл пилот "Феррари" Карлос Сайнс.
Twitter / Formula 1