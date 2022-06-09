Сколько российских самолётов понадобится для полного импортозамещения Оглавление "Аэрофлот" и санкции: как проходит импортозамещение в России Импортозамещение самолётов в России: "Cухой Cуперджет 100", МС-21, Ту-214 Самолёт президента России: Ил-96 Сколько России понадобится времени на импортозамещение самолётов "Боинг" и "Эйрбас" до сих пор не решили, как они будут жить без российского титана. Россия в свою очередь может полностью заместить зарубежные самолёты, и план действий для этого уже есть. 41080 41080 Фото © ТАСС / Марина Лысцева

"Аэрофлот" и санкции: как проходит импортозамещение в России

7 июня появились сообщения, что "Аэрофлот" в ближайшее время может заказать у Объединённой авиастроительной корпорации 300 авиалайнеров российского производства. Соответствующий договор может быть подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Основная часть заказа придётся на самолёты последнего поколения — SSJ100 и МС-21, меньшая — на Ту-214.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что госкорпорация планирует выпустить свыше 110 лайнеров МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 — к 2030 году. Также в настоящее время в России создаётся новый двигатель — ПД-35 — для дальнемагистрального самолёта Ил-96, что может привести к расширению их серийного производства. Помимо "Аэрофлота" к крупным эксплуатантам российской авиатехники относятся Red Wings, "Ираэро", лизинговые компании "ВЭБ-лизинг", "Сбербанк-лизинг", "Ильюшин финанс" и другие.

Импортозамещение самолётов в России: "Cухой Cуперджет 100", МС-21, Ту-214

Первый кандидат на замещение "западных крыльев" — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Он протестирован и отлично зарекомендовал себя: отечественные перевозчики эксплуатируют по меньшей мере 148 таких самолётов. Вопрос только в сроках полного перехода на российские комплектующие и разворачивания серийного производства. Директор производственного центра ПАО "Корпорация Иркут" Андрей Сойнов ранее отмечал, что 21 июня ожидается поставка крыла для "Суперджета", а в июле самолёты будут переведены в подмосковный аэропорт Жуковский на ресурсные испытания. О нюансах, связанных с SSJ-100, Лайфу рассказал главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.

По "суперджетам" серийное производство есть, по импортозамещению как минимум два года ещё нужно, чтобы решить вопрос с установкой российских двигателей, а также сертифицировать их Роман Гусаров Главный редактор портала AVIA.RU

Следующий кандидат на импортозамещение — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21. Согласно планам "Рос­теха", ОАК и Минпромторга, в период с 2024 по 2030 год в России планируется произвести около 330 лайнеров МС-21.

По МС-21 примерно такая же ситуация, как с SSJ-100. Около двух лет до полного импортозамещения, но там зато двигатель уже есть. Другое дело, что ещё не развёрнуто серийное производство, будут разворачивать. Это совершенно новый продукт Роман Гусаров Главный редактор портала AVIA.RU

Также в топ лидеров по импортозамещению входят среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Ту-204 и его усовершенствованная версия Ту-214. Планируется произвести около 70 самолётов Ту-214 в период с 2024 по 2030 год. 17 марта гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что одно из направлений, в котором должен двигаться отечественный авиапром, — это возобновление серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

По Ту-204 и Ту-214 серийное производство есть, но оно мелкосерийное и крупносерийным никогда не станет ввиду технологий, заложенных в эти проекты. А так это полностью импортозамещённые машины, можно спокойно собирать хоть со следующего года. Но опять же там больше трёх самолётов за год не собрать Роман Гусаров Главный редактор портала AVIA.RU

Самолёт президента России: Ил-96

Также стоит вспомнить о широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Ил-96, которые не раз называли страховочным вариантом на случай, если западные партнёры откажутся поставлять дальнемагистральные самолёты и другую авиатехнику. Ил-96-300ПУ вообще является бортом № 1. В своё время в ходе испытаний эта дальнемагистральная машина совершила уникальный беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва, преодолев расстояние в 14 800 километров за 18 часов 9 минут. Также лайнер летал в Сингапур, Нью-Йорк, Гавану, Токио и другие мировые столицы. Сейчас стоит вопрос о расширении серийного производства, и уже есть путь решения.

Ил-96 тоже производить будут, но опять же это мелкосерийное производство — два самолёта в год, не больше. Но, конечно же, ситуация может измениться в отношении этого проекта, когда появится двигатель ПД-35. Сейчас он разрабатывается. То есть можно будет поменять четыре двигателя и тогда получится самолёт совсем другого качества. Я думаю, тогда уже будет решаться вопрос о расширении серийного производства Роман Гусаров Главный редактор портала AVIA.RU

Сколько России понадобится времени на импортозамещение самолётов

Наша страна способна при имеющихся ресурсах сформировать авиационный парк, состоящий не из "боингов" и "эйрбасов", а из машин собственного производства, собранных на основе российских же деталей. Да, конечно, это вопрос времени, тут нужно быть реалистами. Но решение вопроса уже приобретает осязаемые сроки.

Сотрудники во время производства гидроагрегатов для самолётов МС-21 на авиационном заводе "Рубин". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В беседе с Лайфом руководитель авиационной компании B-jet Алексей Бутримов предположил следующий сценарий.

Использование действующего парка в течение этих лет, затем использование обратного инжиниринга, импортозамещения. И нужно параллельно налаживать производство своих самолётов, как это было в СССР Алексей Бутримов Руководитель авиационной компании B-jet

Встаёт вопрос, сколько в итоге нам понадобится самолётов, чтобы полностью обеспечить свою авиационную безопасность, обойтись без "боингов" и "эйрбасов", которые Россия, стоит заметить, в течение долгих лет закупала в больших количествах, принося зарубежным партнёрам колоссальные прибыли. Но в условиях, когда они идут на принцип, наша страна имеет рабочий прогноз полного перехода на свои самолёты. Потребуется порядка 700 бортов, построить которые будет возможно за десять лет.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк Сможет ли Россия полностью отказаться от самолётов Boeing и Airbus? 0 Да, сможет. Будет непросто, но план осуществимый. Нет, не сможет. Свой вариант в комментарии.

Авторы Евгений Жуков