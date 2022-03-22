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Опубликовано 22 марта 2022, 13:07
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Мантуров: Серийное производство импортозамещённого самолёта МС-21 начнётся в 2024 году

По его словам, Россия готова к кооперации с дружественными странами. Также в 2024 году могут начаться поставки воздушного судна SSJ 100 с полностью импортозамещёнными комплектующими.

В 2024 году начнётся серийное производство самолётов МС-21 с импортозамещёнными комплектующими. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, бессмысленно ждать у моря погоды в условиях санкций против России и прекращения поставок комплектующих для самолётов МС-21. Поэтому Минпромторг собирается интенсифицировать работы по импортозамещению.

"Скорее всего, это будет в 2024 году по завершении работ по импортозамещению, завершению всех сертификационных процедур, потому что любой замещённый компонент в самолёте требует проведения соответствующих процедур испытаний", — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что Россия готова к кооперации с дружественными странами. При этом власти не исключают, что в первую очередь российским компаниям придётся, вероятно, заменить зарубежные комплектующие.

Также в 2023 году Минпромторг планирует завершить импортозамещение самолёта SSJ 100, проведение всех необходимых сертификационных полётов и испытаний. А уже в 2024-м, вероятно, начнутся поставки этого воздушного судна.

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Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в российский реестр уже переведено почти 800 самолётов. Министр отметил, что на момент введения санкций у России в общей сложности было 1367 авиалайнеров. При этом из-за западных санкций 78 воздушных судов были арестованы за рубежом.

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Евгения Колесникова
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