Мантуров: Ни одна иностранная компания не заявляла об окончательном уходе с рынка РФ
По словам главы Минпромторга, трудности в логистике являются основными причинами приостановки деятельности организаций. При этом он отметил, что предприятия продолжают платить зарплату сотрудникам.
Ни одна иностранная торговая компания не заявляла о своём окончательном уходе с российского рынка. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день пока такие решения предприятий торговли нам неизвестны. Есть экономоператоры, которые на сегодняшний день приостановили деятельность по разным причинам", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Мантурова, трудности в логистике являются основными причинами приостановки деятельности зарубежных компаний. При этом, как заметил он, предприятия продолжают выплачивать зарплату сотрудникам.
Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA.