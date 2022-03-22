Мантуров: Ни одна иностранная компания не заявляла об окончательном уходе с рынка РФ

Ни одна иностранная торговая компания не заявляла о своём окончательном уходе с российского рынка. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний день пока такие решения предприятий торговли нам неизвестны. Есть экономоператоры, которые на сегодняшний день приостановили деятельность по разным причинам", — сказал он в ходе брифинга.