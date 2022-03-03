IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

Продажи будут заморожены как в обычных магазинах, так и онлайн. При этом, как утверждают в компании, сотрудники продолжат трудиться на складах и будут получать зарплату.

Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании.

"Война на Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьёзным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России и Белоруссии", — говорится в релизе.

Сотрудникам магазинов пообещали, что сохранят заработную плату и льготы, однако они должны будут продолжать операционную работу на складах и администрирование. Кроме того, компания выделит более 41 миллиона долларов на помощь беженцам с Украины.

Ранее розничная сеть торговли одеждой H&M официально объявила о приостановке продаж в России. На Украине для обеспечения безопасности клиентов также было решено закрыть все магазины.