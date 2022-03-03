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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 11:44
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IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

Продажи будут заморожены как в обычных магазинах, так и онлайн. При этом, как утверждают в компании, сотрудники продолжат трудиться на складах и будут получать зарплату.

Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте компании.

"Война на Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьёзным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России и Белоруссии", — говорится в релизе.

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Сотрудникам магазинов пообещали, что сохранят заработную плату и льготы, однако они должны будут продолжать операционную работу на складах и администрирование. Кроме того, компания выделит более 41 миллиона долларов на помощь беженцам с Украины.

Ранее розничная сеть торговли одеждой H&M официально объявила о приостановке продаж в России. На Украине для обеспечения безопасности клиентов также было решено закрыть все магазины.

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Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.

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Обложка © Twitter / IKEA

Наталья Исакова
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