Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи приложения Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в режиме реального времени для всех видов сервисов.

По состоянию на 14:00 по московскому времени было получено 1284 жалобы на работу мессенджера. 56% из пользователей выделяют проблемы с подключением к серверу, 23% — сложности с приложением, а 21% — трудности с получением сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, а также Молдовы и ряда других стран.