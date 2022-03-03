Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса
Большинство сообщает о проблемах в работе мессенджера, также поступает информация о сложностях с подключением к серверу и трудностях с получением сообщений.
Пользователи приложения Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в режиме реального времени для всех видов сервисов.
По состоянию на 14:00 по московскому времени было получено 1284 жалобы на работу мессенджера. 56% из пользователей выделяют проблемы с подключением к серверу, 23% — сложности с приложением, а 21% — трудности с получением сообщений.
С проблемами столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, а также Молдовы и ряда других стран.
Ранее Лайф рассказал, что пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Instagram. Подавляющее большинство жалуется на проблемы в использовании приложения, также поступает информация о сложностях со входом в профиль и в работе веб-сайта соцсети.
Лента новостей
Обложка © Shutterstock