Один павильон коронавирусного госпиталя в "Ленэкспо" в Петербурге заполнен на треть
Большинство пациентов реанимации — это заболевшие штаммом "дельта", а также не прошедшие вакцинацию. Несмотря на общий спад заболеваемости, дельта-штамм всё ещё поражает жителей города.
Госпиталь в "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Обложка © gov.spb.ru
В пятом павильоне коронавирусного стационара в "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге из трёх отделений заполнено только одно. Об этом сообщил руководитель госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.
"Сейчас мы относительно благополучно переживаем пятую волну, причём легче болезнь проходит у тех, кто привился. К сожалению, "омикрон" ещё не вытеснил полностью "дельту", но это произойдёт с течением времени, как предполагают вирусологи и инфекционисты", — цитирует газета "Петербургский дневник" специалиста.
По словам Кабанова, большинство пациентов реанимации — это заболевшие штаммом "дельта", а также не прошедшие вакцинацию. В связи с этим он напомнил, что прививка остаётся самым эффективным способом противостоять тяжёлому течению болезни.
На сегодняшний день в пятом павильоне проходят лечение 92 человека, что составляет одно из трёх отделений. Кабанов подчеркнул, что в пик заболеваемости заполнены были все койки в этих отделениях.
Ранее Лайф сообщал, что иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса к октябрю. По мнению специалиста, вероятность распространения мутации CoViD-19 достаточно высока, однако до лета крупных вспышек заболевания не будет.