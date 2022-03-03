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3 марта, 11:25

Один павильон коронавирусного госпиталя в "Ленэкспо" в Петербурге заполнен на треть

Большинство пациентов реанимации — это заболевшие штаммом "дельта", а также не прошедшие вакцинацию. Несмотря на общий спад заболеваемости, дельта-штамм всё ещё поражает жителей города.

<p>Госпиталь в "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Обложка ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.gov.spb.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gov.spb.ru</a></p>

Госпиталь в "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Обложка © gov.spb.ru

В пятом павильоне коронавирусного стационара в "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге из трёх отделений заполнено только одно. Об этом сообщил руководитель госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

"Сейчас мы относительно благополучно переживаем пятую волну, причём легче болезнь проходит у тех, кто привился. К сожалению, "омикрон" ещё не вытеснил полностью "дельту", но это произойдёт с течением времени, как предполагают вирусологи и инфекционисты", — цитирует газета "Петербургский дневник" специалиста.

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По словам Кабанова, большинство пациентов реанимации — это заболевшие штаммом "дельта", а также не прошедшие вакцинацию. В связи с этим он напомнил, что прививка остаётся самым эффективным способом противостоять тяжёлому течению болезни.

На сегодняшний день в пятом павильоне проходят лечение 92 человека, что составляет одно из трёх отделений. Кабанов подчеркнул, что в пик заболеваемости заполнены были все койки в этих отделениях.

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Ранее Лайф сообщал, что иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса к октябрю. По мнению специалиста, вероятность распространения мутации CoViD-19 достаточно высока, однако до лета крупных вспышек заболевания не будет.

Наталья Исакова

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