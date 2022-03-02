В Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды для посещения кафе и учреждений культуры
Также отменяются требования, ограничивающие предельную наполняемость ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов и аквапарков.
В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды для посещения общепита, учреждений культуры, объектов спорта и торговли в связи с улучшением эпидемической обстановки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия", — написал он.
Помимо этого, с 4 марта отменяется обязанность по переводу на удалёнку сотрудников старше 60 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания. Вдобавок более не требуется согласовывать с властями проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью до ста человек. Однако максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров всё ещё не может превышать 2000 человек.
Также отменяются требования, ограничивающие предельную наполняемость ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков. В ресторанах вновь разрешено открывать детские игровые комнаты.
Ранее Лайф рассказал, что в России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 11 754 человека. Отмечается, что этот показатель на 7,8% меньше, чем днём ранее. Однако было зарегистрировано 353 230 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель вырос на 784.
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