В Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды для посещения кафе и учреждений культуры

В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды для посещения общепита, учреждений культуры, объектов спорта и торговли в связи с улучшением эпидемической обстановки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия", — написал он.

Помимо этого, с 4 марта отменяется обязанность по переводу на удалёнку сотрудников старше 60 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания. Вдобавок более не требуется согласовывать с властями проведение спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью до ста человек. Однако максимальное количество посетителей театров, цирков, концертных залов и кинотеатров всё ещё не может превышать 2000 человек.

Также отменяются требования, ограничивающие предельную наполняемость ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков. В ресторанах вновь разрешено открывать детские игровые комнаты.