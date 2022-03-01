Метеоролог Колесов рассказал, когда в Петербург придёт весна
В этом месяце серьёзных осадков не ожидается, будет всего несколько дней с мокрым снегом.
Жители Санкт-Петербурга почувствуют весну во второй половине месяца, особенно в его третьей декаде, рассказал начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Вот сегодня у нас антициклон, солнечно. Температура плюс три – плюс пять градусов. Конечно, все почувствуют весну. Хотя ночи очень холодные. Температура воздуха там до минус трёх – минус восьми градусов. Но днём практически всё время будет положительная температура. Но всё-таки весну почувствуем больше во второй половине месяца. Особенно третья декада. Там наиболее тепло, температура уже плюс четыре – плюс девять градусов в дневные часы", — поделился Колесов.
В марте серьёзных осадков не ожидается, будет всего несколько дней с осадками в виде мокрого снега. Снежный покров в Северной столице будет значительным — от 50 до 80 сантиметров, особенно в лесах, заключил синоптик.
А москвичам посоветовали не ждать "настоящей" весны в начале марта. В четверг, пятницу и субботу в столице почувствуют влияние северной периферии циклона: он "заденет северным краем".
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