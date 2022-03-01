Метеоролог Колесов рассказал, когда в Петербург придёт весна

"Вот сегодня у нас антициклон, солнечно. Температура плюс три – плюс пять градусов. Конечно, все почувствуют весну. Хотя ночи очень холодные. Температура воздуха там до минус трёх – минус восьми градусов. Но днём практически всё время будет положительная температура. Но всё-таки весну почувствуем больше во второй половине месяца. Особенно третья декада. Там наиболее тепло, температура уже плюс четыре – плюс девять градусов в дневные часы", — поделился Колесов.