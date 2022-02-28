Вильфанд спрогнозировал морозы в Московском регионе в первые дни марта

"Температура прогнозируется на два градуса выше нормы, но не на десять, как это было в феврале. Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет -6 градусов, а по области около -9, подальше — до -10 градусов. Утренники будут морозными. Положительные температуры будут наступать после 12 часов — благодаря солнцу", — отметил Вильфанд в беседе с РИА "Новости".