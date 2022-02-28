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28 февраля, 02:33

Вильфанд спрогнозировал морозы в Московском регионе в первые дни марта

По словам метеоролога, температура будет близка к многолетним значениям, осадков не ожидается.

Антициклон будет влиять на погоду в Москве в начале марта, ожидается низкая облачность и ночные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура прогнозируется на два градуса выше нормы, но не на десять, как это было в феврале. Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет -6 градусов, а по области около -9, подальше — до -10 градусов. Утренники будут морозными. Положительные температуры будут наступать после 12 часов — благодаря солнцу", — отметил Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

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Метеоролог добавил, что температура будет близка к многолетним значениям, осадков не прогнозируется.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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