Инструктор Кабышев предупредил водителей об опасности мартовской погоды

Основная весенняя опасность на дороге связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами, кроме того, при перепадах температуры воздуха днём асфальт может быть мокрым, а в вечернее время суток — покрыт льдом. Далеко не все автомобилисты готовы к таким условиям. Об этом рассказал инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

"Самое интересное, что дистанция между автомобилями становится меньше, при этом водители почему-то забывают, что тормозной путь зависит от квадрата скорости: двукратное увеличение скорости ведёт к четырёхкратному увеличению тормозного пути", — предупредил эксперт в разговоре с "Газетой.ru" и добавил, что резкие манёвры на скорости 75–80 км/ч в этом случае могут привести к развитию динамического заноса, который может перерасти в ритмический.

Карбышев объяснил, что ритмический занос — это крайне неприятное явление, к которому практически всегда никто не готов. Чтобы не столкнуться с этим, нужно знакомиться с динамикой движения на машине в условиях полигона. Автовладельцам важно обращать внимание на обстановку вокруг себя и стараться фиксировать условия на как можно дальнем расстоянии впереди от машины и держать дистанцию от впереди идущего автомобиля не менее трёх секунд.

В вечернее время суток сырой, мокрый, тёмный и блестящий асфальт можно легко перепутать с чёрным льдом, напомнил инструктор. В таких ситуациях он советует "щупать" покрытие: кратковременное нажатие на педаль тормоза даёт информацию о том, чего ожидать от автомобиля в этой поездке. Если сработала система АБС или колёса кратковременно блокируются, это значит, что нужно снижать темп, увеличивать дистанцию и быть максимально аккуратными.