Адвокат Кудерко объяснила водителям, почему нельзя оставлять номер под лобовым стеклом

Водители, оставляя свой номер телефона под лобовым стеклом, рискуют стать жертвами мошенников, ведь зная его, а также VIN-номер и госномер автомобиля, можно узнать и другие данные его владельца. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко.

"Среди распространённых случаев мошенничества — звонки "свидетелей или потерпевших" несуществующего ДТП, с которого автолюбитель якобы скрылся, — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД", — приводит её слова агентство "Прайм".

Другим же способом является сброс звонка или просьба перезвонить, добавила юрист, таким образом вас переключают на платный звонок. Кроме того, могут начать поступать звонки с предложением выкупа автомобиля. Покупатель не задаёт много вопросов и предлагает высокую цену, а жертва, предоставляя данные карты для перевода задатка, лишается денежных средств. Кудерко советует быть внимательными, задавать мошенникам как можно больше уточняющих вопросов или же просто положить трубку либо перезвонить на номер.

"Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится", — заключила адвокат.