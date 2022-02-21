Фармацевт Роговский пояснил, какие лекарства могут вызвать зависимость

Есть лекарства, к которым физическая зависимость возникает относительно быстро, например сосудосуживающие препараты, снотворные, гипотензивные, обезболивающие. Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.

В беседе с агентством "Прайм" он пояснил, что такая зависимость делится на два вида — психологическую и физическую. При первой человек испытывает какие-то приятные чувства после приёма лекарства и хочет получить их снова. А физическая возникает, когда организм сам привыкает к лекарству.

"Для пациента это означает, что, скорее всего, нельзя будет внезапно отменить препарат — нужно действовать постепенно, чтобы не было эффекта рикошета, когда после отмены лекарства симптомы резко усугубляются. Психическую зависимость, которая часто возникает именно к психотропным препаратам, вызывают не только различные запрещённые в свободном обороте вещества, но также и более безобидные: никотин, кофеин и даже сахар, не говоря уже об алкоголе", — отметил фармаколог.

Для борьбы с любой зависимостью стоит обратиться к врачу, посоветовал специалист. Стратегии избавления могут быть разные. Как правило, это постепенное снижение дозы вещества, которое её вызвало.