Экс-глава Минобороны Казахстана задержан по делу о беспорядках

Бывший глава Министерства обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан в качестве подозреваемого в бездействии во время массовых беспорядков в республике. Об этом сообщила Генпрокуратура РК.

"19 февраля Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в сообщении надзорного ведомства.