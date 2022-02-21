Экс-глава Минобороны Казахстана задержан по делу о беспорядках
Бывший глава ведомства отправлен в изолятор временного содержания. В Генпрокуратуре не стали раскрывать детали, чтобы не навредить работе следователей.
Мурат Бектанов © ТАСС / Савицкий Вадим
Бывший глава Министерства обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан в качестве подозреваемого в бездействии во время массовых беспорядков в республике. Об этом сообщила Генпрокуратура РК.
"19 февраля Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что Бектанов был задержан 20 февраля. Он отправлен в изолятор временного содержания. Подчёркивается, что "иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению".
Как рассказывал Лайф, на фоне январских масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.