Камила Валиева стала самой упоминаемой в соцсетях Рунета спортсменкой
А вот англоязычный топ-10 возглавил японский фигурист Юдзуру Ханю. Валиева собрала 323,7 тысячи упоминаний, а Ханю — 175,3 тысячи.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Zuma
Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой в русскоязычных соцмедиа за всё время Игр в Пекине. Об этом свидетельствует исследование, проведённое в рамках совместного проекта РИА "Новости" и Brand Analytics.
Как отмечается, Валиева собрала 323,7 тысячи упоминаний в различных социальных сетях Рунета, а вот в английских соцмедиа она расположилась на втором месте, уступив японскому фигуристу Юдзуру Ханю.
Следом за Валиевой с большим отрывом идёт российский лыжник Александр Большунов (138 411), принёсший в копилку сборной три золотые, одну серебряную и бронзовую медали. Тройку лидеров замкнула фигуристка Александра Трусова (62 047), получившая серебро в фигурном катании. В Сети обсуждали программу её выступления и нервный срыв.
Ранее Лайф писал, что о результатах РФ на Олимпиаде в Пекине высказался депутат Госдумы Борис Пайкин. Он подчеркнул, что страна гордится каждой медалью и понимает, что за наградами стоят годы упорных тренировок, а вопрос относительно золота на Играх надо задавать тренерским штабам.