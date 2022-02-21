Камила Валиева стала самой упоминаемой в соцсетях Рунета спортсменкой

Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой в русскоязычных соцмедиа за всё время Игр в Пекине. Об этом свидетельствует исследование, проведённое в рамках совместного проекта РИА "Новости" и Brand Analytics.

Как отмечается, Валиева собрала 323,7 тысячи упоминаний в различных социальных сетях Рунета, а вот в английских соцмедиа она расположилась на втором месте, уступив японскому фигуристу Юдзуру Ханю.

Следом за Валиевой с большим отрывом идёт российский лыжник Александр Большунов (138 411), принёсший в копилку сборной три золотые, одну серебряную и бронзовую медали. Тройку лидеров замкнула фигуристка Александра Трусова (62 047), получившая серебро в фигурном катании. В Сети обсуждали программу её выступления и нервный срыв.