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21 февраля, 04:12

Камила Валиева стала самой упоминаемой в соцсетях Рунета спортсменкой

А вот англоязычный топ-10 возглавил японский фигурист Юдзуру Ханю. Валиева собрала 323,7 тысячи упоминаний, а Ханю — 175,3 тысячи.

<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Zuma

Российская фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой спортсменкой в русскоязычных соцмедиа за всё время Игр в Пекине. Об этом свидетельствует исследование, проведённое в рамках совместного проекта РИА "Новости" и Brand Analytics.

Как отмечается, Валиева собрала 323,7 тысячи упоминаний в различных социальных сетях Рунета, а вот в английских соцмедиа она расположилась на втором месте, уступив японскому фигуристу Юдзуру Ханю.

Следом за Валиевой с большим отрывом идёт российский лыжник Александр Большунов (138 411), принёсший в копилку сборной три золотые, одну серебряную и бронзовую медали. Тройку лидеров замкнула фигуристка Александра Трусова (62 047), получившая серебро в фигурном катании. В Сети обсуждали программу её выступления и нервный срыв.

Настоящий боец: Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения с Олимпиады в Пекине

Настоящий боец: Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения с Олимпиады в Пекине

Ранее Лайф писал, что о результатах РФ на Олимпиаде в Пекине высказался депутат Госдумы Борис Пайкин. Он подчеркнул, что страна гордится каждой медалью и понимает, что за наградами стоят годы упорных тренировок, а вопрос относительно золота на Играх надо задавать тренерским штабам.

Артем Порвин

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