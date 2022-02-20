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20 февраля, 15:03

Настоящий боец: Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения с Олимпиады в Пекине

На кадрах, опубликованных тренерской группой Этери Тутберидзе, фигуриста выполняет прыжки на льду отделения "Хрустальный" московской школы "Самбо-70".

Камила Валиева вернулась к тренировкам. Видео © Instagram / teamtutberidze_official

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после выступления на Олимпийских Играх в Пекине. В инстаграме тренерской группы Этери Тутберидзе появился ролик, на котором спортсменка исполняет невероятной красоты каскады.

На видео 15-летняя фигуристка запечатлена на льду отделения "Хрустальный" московской школы "Самбо-70", в которой занимались и продолжают заниматься именитые ученицы Тутберидзе.

Долгожданное возвращение: Камилу Валиеву встретили овациями после прилёта с Олимпиады в Пекине

Долгожданное возвращение: Камилу Валиеву встретили овациями после прилёта с Олимпиады в Пекине

Напомним, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Ранее Лайф писал, что Валиева и другие победители и призёры ОИ будут представлены к госнаградам.

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press

Наталья Исакова

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