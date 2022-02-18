Камила Валиева и другие победители и призёры Олимпиады будут представлены к госнаградам
Та же участь ждёт и Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место в личном турнире и взяла золото в командном.
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Российские победители и призёры Олимпийских игр в Пекине будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ.
"К госнаградам будут представлены все победители и призёры Игр. Валиева является победительницей командного турнира".
"Мы гордимся ею": В Госдуме заявили, что Камила Валиева будет представлена к государственной награде
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил, что к госнаграде будет представлена Камила Валиева, которая стала чемпионкой Олимпиады в командном турнире и заняла четвёртое место в личных соревнованиях.