Камила Валиева и другие победители и призёры Олимпиады будут представлены к госнаградам

Российские победители и призёры Олимпийских игр в Пекине будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ.

"К госнаградам будут представлены все победители и призёры Игр. Валиева является победительницей командного турнира".