НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 11:41

"Мы гордимся ею": В Госдуме заявили, что Камила Валиева будет представлена к государственной награде

Спортсменка заняла четвёртое место на Олимпиаде в Пекине, однако столкнулась с серьёзным давлением со стороны.

<p>Обложка © ТАСС / Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Press Wire</p>

Обложка © ТАСС / Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Press Wire

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в беседе с "РБ-Спорт" заявил, что фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде после возвращения с Олимпиады в Пекине.

"Камила Валиева — уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Её неудачи — это результат того давления, которое на неё было оказано. Мало кто справится с этим. Мы обязательно ждём и встретим Камилу как олимпийскую чемпионку. Сегодня с министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ею и будем всячески оберегать её", — заявил Свищев.

Песков — о словах Баха про Камилу Валиеву: Необязательно с ним соглашаемся

Песков — о словах Баха про Камилу Валиеву: Необязательно с ним соглашаемся

Ранее Лайф сообщал, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1