"Мы гордимся ею": В Госдуме заявили, что Камила Валиева будет представлена к государственной награде

"Камила Валиева — уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Её неудачи — это результат того давления, которое на неё было оказано. Мало кто справится с этим. Мы обязательно ждём и встретим Камилу как олимпийскую чемпионку. Сегодня с министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ею и будем всячески оберегать её", — заявил Свищев.