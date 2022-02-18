"Мы гордимся ею": В Госдуме заявили, что Камила Валиева будет представлена к государственной награде
Спортсменка заняла четвёртое место на Олимпиаде в Пекине, однако столкнулась с серьёзным давлением со стороны.
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в беседе с "РБ-Спорт" заявил, что фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде после возвращения с Олимпиады в Пекине.
"Камила Валиева — уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Её неудачи — это результат того давления, которое на неё было оказано. Мало кто справится с этим. Мы обязательно ждём и встретим Камилу как олимпийскую чемпионку. Сегодня с министром спорта мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ею и будем всячески оберегать её", — заявил Свищев.
Ранее Лайф сообщал, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.