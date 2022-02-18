Песков — о словах Баха про Камилу Валиеву: Необязательно с ним соглашаемся
Представитель Кремля также заметил, что остальные ученицы Этери Тутберидзе сумели добиться победы на Играх в Китае.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления главы МОК Томаса Баха о фигуристке Камиле Валиевой и её взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе.
"Томас Бах весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет МОК. Поэтому, конечно, мы с уважением относимся к его мнению. Но мы необязательно с ним соглашаемся. Ему не нравится жёсткость наших тренеров. Но все знают, что в спорте высоких достижений жёсткость тренера — залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед. Поэтому давайте гордиться нашими победителями, поздравим наших медалистов", — заявил Песков журналистам.
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Ранее глава МОК Томас Бах в ходе брифинга заявил, что он не увидел поддержки Валиевой со стороны тренерского штаба после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Напомним, после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.
Камила Валиева. Обложка © Getty Images/Xavier Laine