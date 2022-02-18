Песков — о словах Баха про Камилу Валиеву: Необязательно с ним соглашаемся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявления главы МОК Томаса Баха о фигуристке Камиле Валиевой и её взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе.

"Томас Бах весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет МОК. Поэтому, конечно, мы с уважением относимся к его мнению. Но мы необязательно с ним соглашаемся. Ему не нравится жёсткость наших тренеров. Но все знают, что в спорте высоких достижений жёсткость тренера — залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед. Поэтому давайте гордиться нашими победителями, поздравим наших медалистов", — заявил Песков журналистам.