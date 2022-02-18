Отреагировал как зритель: Депутат Фетисов ответил на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой
По словам хоккеиста, простым наблюдателям хотелось утешить фигуристку после её выступления, однако, возможно, наставник ждал другого результата, поэтому показалось, что встретил "слишком холодно".
Вячеслав Фетисов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на поведение тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, "холодно" встретивших её после выступления, вероятно, оценил их действия со стороны простого зрителя, смотревшего соревнования. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы, советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов.
"Больше как человек, который смотрел фигурное катание, отреагировал. Много всего там произошло, вы и сами видели, что другие девушки были не очень довольны тем, что произошло. Мне кажется, Бах отреагировал как бывший спортсмен. У меня самого сердце раздваивается: с одной стороны, хотелось порадоваться за Аню, а с другой стороны, трагическая история с Камилой", — сказал Фетисов.
По словам депутата, зрителю хотелось утешить Камилу Валиеву после её выступления, однако, возможно, тренер ждал другого результата, поэтому показалось, что встретил "слишком холодно", эмоции разные.
"Но здесь нужно понимать эмоциональное состояние всей этой истории на протяжении больше чем недели. Это тяжелейшее испытание для любого человека, тем более для хрупкой 15-летней девочки. И, возможно, показалось, что слишком холодно", — заключил спортсмен.
Как уже писал Лайф, победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева, провалив произвольную программу, стала четвёртой.
Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным. 17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.