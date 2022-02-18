Отреагировал как зритель: Депутат Фетисов ответил на критику главы МОК Баха в адрес тренеров Камилы Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на поведение тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, "холодно" встретивших её после выступления, вероятно, оценил их действия со стороны простого зрителя, смотревшего соревнования. Об этом в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы, советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов.

"Больше как человек, который смотрел фигурное катание, отреагировал. Много всего там произошло, вы и сами видели, что другие девушки были не очень довольны тем, что произошло. Мне кажется, Бах отреагировал как бывший спортсмен. У меня самого сердце раздваивается: с одной стороны, хотелось порадоваться за Аню, а с другой стороны, трагическая история с Камилой", — сказал Фетисов.

По словам депутата, зрителю хотелось утешить Камилу Валиеву после её выступления, однако, возможно, тренер ждал другого результата, поэтому показалось, что встретил "слишком холодно", эмоции разные.

"Но здесь нужно понимать эмоциональное состояние всей этой истории на протяжении больше чем недели. Это тяжелейшее испытание для любого человека, тем более для хрупкой 15-летней девочки. И, возможно, показалось, что слишком холодно", — заключил спортсмен.