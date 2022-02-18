Вильфанд предупредил о трёх суперциклонах, приближающихся к Европейской России
Это крайне редкое явление, при котором давление будет почти как в тропических широтах, уточнил метеоролог. Он заметил, что с начала года количество циклонов уже превысило среднюю норму на 40%.
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Три суперциклона обрушатся на европейскую часть России в ближайшее время, что вызовет крайне низкое давление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять суперсуперциклон", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам метеоролога, это крайне редкое явление, при котором давление будет почти как в тропическом циклоне. Это связано с активной с начала года пульсацией Исландского минимума — области, где эти атмосферные вихри зарождаются. К западу от Исландии находится Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — тёплый Гольфстрим, это различие температур и создаёт условия для образования подобных явлений, пояснил Вильфанд. Он также добавил, что в 2022 году число циклонов уже превысило среднюю норму на 40%.
А вот температура в ближайшие дни сохранит апрельские значения. Но уже со среды следующей недели начнётся похолодание.
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