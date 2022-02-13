Синоптик Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы

Аномальное тепло сохранится в Москве до конца зимы, причём такая погода перейдёт и марту. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдёт к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны", — сказал синоптик.

Тишковец также подчеркнул, что среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса. А на будущей неделе такая тенденция усилится и приблизится к рекордным показателям.