Синоптик Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы
По словам ведущего специалиста центра "Фобос", среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса.
Шарфы на птицах из скульптурной композиции "Дорогу утятам" в Новодевичьем сквере. Фото на обложке © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр
Аномальное тепло сохранится в Москве до конца зимы, причём такая погода перейдёт и марту. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".
"Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдёт к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны", — сказал синоптик.
Тишковец также подчеркнул, что среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса. А на будущей неделе такая тенденция усилится и приблизится к рекордным показателям.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что стоит ожидать аномального потепления в европейской части России в День святого Валентина. "Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку", — отметил синоптик. По его словам, солнца 14 февраля будет много.
Комментариев: 0