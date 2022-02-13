Депутат Рады Железняк опроверг сообщения о массовом вывозе нардепов из Киева

Депутат украинской Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк опроверг информацию о массовом выезде парламентариев из Киева. Он добавил, что вопрос введения военного положения на Украине вообще не обсуждался.

"Никто сегодня (завтра) закрытого заседания внеочередного не объявляет. Введение военного положения тоже не обсуждали даже. Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме", — сообщил он в своём телеграм-канале в воскресенье.

Железняк уточнил, что заседание с силовиками и главами фракций, которое было назначено на воскресенье в 16:00 по местному времени, отменили и перенесли. По его словам, "фракции всех депутатов попросили собрать в понедельник и обеспечить нормальную явку во вторник".