Депутат Рады Железняк опроверг сообщения о массовом вывозе нардепов из Киева
Парламентарий уточнил, что заседание с силовиками и главами фракций, которое было назначено на воскресенье в 16:00, отменили и перенесли. Рада работает в стандартном режиме.
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Депутат украинской Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк опроверг информацию о массовом выезде парламентариев из Киева. Он добавил, что вопрос введения военного положения на Украине вообще не обсуждался.
"Никто сегодня (завтра) закрытого заседания внеочередного не объявляет. Введение военного положения тоже не обсуждали даже. Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме", — сообщил он в своём телеграм-канале в воскресенье.
Железняк уточнил, что заседание с силовиками и главами фракций, которое было назначено на воскресенье в 16:00 по местному времени, отменили и перенесли. По его словам, "фракции всех депутатов попросили собрать в понедельник и обеспечить нормальную явку во вторник".
Ранее депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил о бегстве киевлян и властей Украины из-за "вторжения" РФ. По его словам, некоторые вывозят семьи за границу, другие прячут близких на Украине, в основном в западных областях. На улицах Киева стало мало машин и людей, утверждает парламентарий.
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