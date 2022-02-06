Депутат Рады Кузьмин заявил о бегстве киевлян и властей Украины из-за "вторжения" РФ
По его словам, некоторые вывозят семьи за границу, другие прячут близких на Украине, в основном в западных областях. На улицах Киева стало мало машин и людей, утверждает парламентарий.
Виды Киева © ТАСС / Zuma
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева и представители властей Незалежной уезжают из столицы страны, опасаясь "вторжения" России. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Заметили, как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие прячут близких на Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то — наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить, — отметил Кузьмин и добавил, что "киевляне, похоже, готовятся к худшему".
По словам парламентария, представители украинской власти никак не реагируют на то, что часть населения уезжает из Киева, поскольку сами также эвакуируют семьи и имущество.
"А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое ещё можно вывезти", — поведал Кузьмин.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
Лента новостей
Елизавета II захотела, чтобы жена принца Чарльза Камилла стала королевой-консортом
сегодня в 01:01
Трамп высмеял своего бывшего соратника Пенса из-за слов о выборах президента США
сегодня в 00:36
"Платиновый" юбилей: Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восхождения на престол
сегодня в 00:19
Комментариев: 0