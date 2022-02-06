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Депутат Рады Кузьмин заявил о бегстве киевлян и властей Украины из-за "вторжения" РФ

По его словам, некоторые вывозят семьи за границу, другие прячут близких на Украине, в основном в западных областях. На улицах Киева стало мало машин и людей, утверждает парламентарий.

6 февраля, 01:14
<p>Виды Киева © ТАСС / Zuma</p>

Виды Киева © ТАСС / Zuma

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева и представители властей Незалежной уезжают из столицы страны, опасаясь "вторжения" России. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Заметили, как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие прячут близких на Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то — наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить, — отметил Кузьмин и добавил, что "киевляне, похоже, готовятся к худшему".

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По словам парламентария, представители украинской власти никак не реагируют на то, что часть населения уезжает из Киева, поскольку сами также эвакуируют семьи и имущество.

"А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое ещё можно вывезти", — поведал Кузьмин.

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Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".

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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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