Депутат Рады Кузьмин заявил о бегстве киевлян и властей Украины из-за "вторжения" РФ

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева и представители властей Незалежной уезжают из столицы страны, опасаясь "вторжения" России. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Заметили, как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие прячут близких на Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то — наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить, — отметил Кузьмин и добавил, что "киевляне, похоже, готовятся к худшему".

По словам парламентария, представители украинской власти никак не реагируют на то, что часть населения уезжает из Киева, поскольку сами также эвакуируют семьи и имущество.

"А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое ещё можно вывезти", — поведал Кузьмин.