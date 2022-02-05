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Зампостпреда России в ООН Полянский возмутился отсутствием реакции США на обстрелы Донецка

Дипломат отметил, что, в то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов РФ напасть на Украину, Киев вновь нарушает Минские соглашения, калечит и убивает мирных жителей.

5 февраля, 19:29

Дым над Донецком после миномётного обстрела ВСУ. © Twitter / DeanoBeano1

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка Вооружёнными силами Украины. Дипломат репостнул в "Твиттере" снимок из аккаунта фотографа Дина О'Брайена, на котором виден дым, поднимающийся над окраинами города после миномётного обстрела.

"В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, [продолжает] убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения", — заявил Полянский и задал вопрос, где реакция постпреда США при ООН.

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Ранее представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщил, что ВСУ шесть раз за день обстреляли территорию республики. По данным ополченцев, украинские военные выпустили две мины калибра 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов. Эту информацию подтвердил и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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