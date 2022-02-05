Зампостпреда России в ООН Полянский возмутился отсутствием реакции США на обстрелы Донецка
Дипломат отметил, что, в то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов РФ напасть на Украину, Киев вновь нарушает Минские соглашения, калечит и убивает мирных жителей.
Дым над Донецком после миномётного обстрела ВСУ. © Twitter / DeanoBeano1
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка Вооружёнными силами Украины. Дипломат репостнул в "Твиттере" снимок из аккаунта фотографа Дина О'Брайена, на котором виден дым, поднимающийся над окраинами города после миномётного обстрела.
While the West continues its hype about alleged Russian plans for attacking #Ukraine,Ukrainian army openly continues its routine-shelling of residential areas and killing and maiming civilians brazenly breaching #MinskAgreements.Where is @USAmbUN reaction? #KeepCalmAndBlameRussia https://t.co/6vyIl09Bco— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 5, 2022
"В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, [продолжает] убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения", — заявил Полянский и задал вопрос, где реакция постпреда США при ООН.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщил, что ВСУ шесть раз за день обстреляли территорию республики. По данным ополченцев, украинские военные выпустили две мины калибра 120 миллиметров, а также сделали 80 выстрелов из гранатомётов. Эту информацию подтвердил и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
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