Зампостпреда России в ООН Полянский возмутился отсутствием реакции США на обстрелы Донецка

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США отреагировать на обстрелы Донецка Вооружёнными силами Украины. Дипломат репостнул в "Твиттере" снимок из аккаунта фотографа Дина О'Брайена, на котором виден дым, поднимающийся над окраинами города после миномётного обстрела.

While the West continues its hype about alleged Russian plans for attacking #Ukraine,Ukrainian army openly continues its routine-shelling of residential areas and killing and maiming civilians brazenly breaching #MinskAgreements.Where is @USAmbUN reaction? #KeepCalmAndBlameRussia https://t.co/6vyIl09Bco — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 5, 2022

"В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, [продолжает] убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения", — заявил Полянский и задал вопрос, где реакция постпреда США при ООН.