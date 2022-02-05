Антонов назвал безобразием публикацию Bloomberg о "нападении" России на Украину

Выходка Bloomberg, опубликовавшего якобы по ошибке новость о "вторжении" России на территорию Украины, не поддаётся никакому логическому объяснению. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Конечно, сегодня то, что случилось в ночи, просто безобразие, это не поддаётся никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, стояли в "стенд-бай", когда нажать надо только на кнопку — и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или ещё куда-либо", — сказал посол.