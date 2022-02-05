Антонов назвал безобразием публикацию Bloomberg о "нападении" России на Украину
Дипломат подчеркнул, что наличие таких "заготовок" у западного агентства невозможно даже объяснить.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Выходка Bloomberg, опубликовавшего якобы по ошибке новость о "вторжении" России на территорию Украины, не поддаётся никакому логическому объяснению. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Конечно, сегодня то, что случилось в ночи, просто безобразие, это не поддаётся никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, стояли в "стенд-бай", когда нажать надо только на кнопку — и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись к Днепру или ещё куда-либо", — сказал посол.
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
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