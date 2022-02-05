НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Антонов заявил, что Россия ожидает новых санкций со стороны США

По словам дипломата, "ругань" идёт только о том, кто сильнее или больнее ударит.

5 февраля, 18:48
<p>Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут.

"Санкции [со стороны США] мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идёт только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Чижов — об угрозе ЕК показать России "мать всех санкций": Мы никого не боимся

Чижов — об угрозе ЕК показать России "мать всех санкций": Мы никого не боимся

Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1