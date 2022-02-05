Антонов заявил, что Россия ожидает новых санкций со стороны США
По словам дипломата, "ругань" идёт только о том, кто сильнее или больнее ударит.
Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут.
"Санкции [со стороны США] мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идёт только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.
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