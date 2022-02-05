Антонов заявил, что Россия ожидает новых санкций со стороны США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какими они будут.

"Санкции [со стороны США] мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идёт только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".