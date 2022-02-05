День святой Ксении Петербургской: Что категорически нельзя делать православным 6 февраля
В Древней Руси в этот день вся семья собиралась за столом и родные обсуждали планы на будущее, а вечером было принято прощать друг другу все обиды.
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6 февраля православные христиане почитают блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римлянину, в миру Евсению. В народном календаре эту дату обозначили как Аксиньин день, и её можно назвать по-настоящему судьбоносной.
В Древней Руси в этот день вся семья собиралась за столом и родные обсуждали планы на будущее. В этот вечер было принято прощать друг другу все обиды. Наши предки старались начать жизнь с чистого листа.
Существуют определённые запреты в День святой Ксении Петербургской. В частности, нельзя в этот день завязывать любые узлы, чтобы похороны не накликать, перестилать постель, иначе можно привлечь болезнь или беду, а также не следует стричь волосы и ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог.
Стоит отметить, что, согласно приметам, метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя. Безветренная погода свидетельствует о том, что вторая половина июля будет жаркой и сухой. Если же облака видны на светлом небе — это к хорошей погоде.
Ранее сообщалось, что 30 января православная церковь вспоминала раннехристианского подвижника и пустынника, основателя отшельнического монашества Антония Великого. На Руси этот день традиционно называли Антоном Перезимником, что означало половину зимы. Лайф рассказывал, что нельзя делать в эту дату.
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