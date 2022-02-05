Двое детей погибли в результате пожара в частном доме под Иркутском

В частном доме под Иркутском во время пожара погибли двое детей. Ещё один взрослый и ребёнок госпитализированы. О случившемся рассказали РИА "Новости" в экстренных службах города. Сейчас возгорание ликвидировано.

"В Качугском районе Иркутской области на улице Садовая, дом 9 при пожаре в частном деревянном доме пострадало четыре человека, среди которых трое детей. Из них двое детей погибли. Два человека, среди которых один ребёнок, госпитализированы в лечебное учреждение", — пояснил собеседник.