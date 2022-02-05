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Двое детей погибли в результате пожара в частном доме под Иркутском

Сообщается, что ещё двое находятся в больнице, среди них — ребёнок. В настоящий момент огонь потушен.

5 февраля, 18:27

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В частном доме под Иркутском во время пожара погибли двое детей. Ещё один взрослый и ребёнок госпитализированы. О случившемся рассказали РИА "Новости" в экстренных службах города. Сейчас возгорание ликвидировано.

"В Качугском районе Иркутской области на улице Садовая, дом 9 при пожаре в частном деревянном доме пострадало четыре человека, среди которых трое детей. Из них двое детей погибли. Два человека, среди которых один ребёнок, госпитализированы в лечебное учреждение", пояснил собеседник.

Пожар произошёл в здании Посольства России в Маниле

Пожар произошёл в здании Посольства России в Маниле

Ранее Лайф писал, что в Уфимском районе Башкирии произошёл взрыв газового баллона в дачном доме. В результате погиб один человек, ещё трое пострадали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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