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Депутат Шхагошев дал Bloomberg "последний шанс" и напомнил о Deutsche Welle

Он отметил, что имеет опыт личного общения с руководителем бюро агентства в России Торри Кларк-Ширниной.

5 февраля, 18:00
<p>Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Bloomberg, опубликовавшее новость о "вторжении РФ на Украину", не первый раз допускает такие "ошибки", а также напомнил о телеканале Deutsche Welle.

"Блумберг" не первый раз "ошибается". Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Торри Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути, по крайней мере, как было с закрытием их бюро", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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