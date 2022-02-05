Депутат Шхагошев дал Bloomberg "последний шанс" и напомнил о Deutsche Welle

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Bloomberg, опубликовавшее новость о "вторжении РФ на Украину", не первый раз допускает такие "ошибки", а также напомнил о телеканале Deutsche Welle.

"Блумберг" не первый раз "ошибается". Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Торри Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути, по крайней мере, как было с закрытием их бюро", — приводит его слова РИА "Новости".