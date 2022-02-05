Депутат Шхагошев дал Bloomberg "последний шанс" и напомнил о Deutsche Welle
Он отметил, что имеет опыт личного общения с руководителем бюро агентства в России Торри Кларк-Ширниной.
Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Bloomberg, опубликовавшее новость о "вторжении РФ на Украину", не первый раз допускает такие "ошибки", а также напомнил о телеканале Deutsche Welle.
"Блумберг" не первый раз "ошибается". Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Торри Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути, по крайней мере, как было с закрытием их бюро", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, в ночь на 5 февраля западное агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. А позже немецкая газета Bild опубликовала трёхэтапный "план" России по "присоединению" Украины, который сочли "странной смесью спекуляций и слухов".
Комментариев: 0