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Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в церкви в Колорадо

Подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полицейских. Теперь правоохранители ищут его и выясняют мотивы преступления.

5 февраля, 17:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Орора американского штата Колорадо произошла стрельба в церкви Фаро де Лус. После происшествия один человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщили в городском департаменте полиции.

Как уточняется, в результате стрельбы двоих пострадавших мужчин доставили в местную больницу. К сожалению, женщина от полученных ранений скончалась на месте. При этом подозреваемый скрылся с места происшествия ещё до прибытия полицейских. Теперь правоохранители разыскивают стрелявшего, а также выясняют мотивы преступления.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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