Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в церкви в Колорадо

В городе Орора американского штата Колорадо произошла стрельба в церкви Фаро де Лус. После происшествия один человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщили в городском департаменте полиции.

Как уточняется, в результате стрельбы двоих пострадавших мужчин доставили в местную больницу. К сожалению, женщина от полученных ранений скончалась на месте. При этом подозреваемый скрылся с места происшествия ещё до прибытия полицейских. Теперь правоохранители разыскивают стрелявшего, а также выясняют мотивы преступления.