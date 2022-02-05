Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в церкви в Колорадо
Подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полицейских. Теперь правоохранители ищут его и выясняют мотивы преступления.
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В городе Орора американского штата Колорадо произошла стрельба в церкви Фаро де Лус. После происшествия один человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщили в городском департаменте полиции.
Как уточняется, в результате стрельбы двоих пострадавших мужчин доставили в местную больницу. К сожалению, женщина от полученных ранений скончалась на месте. При этом подозреваемый скрылся с места происшествия ещё до прибытия полицейских. Теперь правоохранители разыскивают стрелявшего, а также выясняют мотивы преступления.
Ранее один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе у университета в США. Полиция Блэксберга расследует инцидент. По данным ведомства, один из получивших ранения является студентом учебного заведения.
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